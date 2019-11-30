В МИД Германии высказались за более тесное сотрудничество с Россией в области науки

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Госминистр по вопросам международного культурного сотрудничества в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг считает, что Германии и России следует углубить взаимодействие в области науки. Ее слова в субботу привела пресс-служба ведомства.

"Нам нужен свободный научный обмен, невзирая на границы, чтобы добиться инноваций и прогресса. Серьезные вопросы нашего времени мы сможем решить только совместно. Именно германо-российское сотрудничество между университетами, в сфере науки и исследований демонстрирует, что становится возможным, если сплотить силы. Международное сотрудничество создает взаимопонимание и способствует доверию между обеими сторонами. Мы хотим сделать эту кооперацию более интенсивной", - сказала она.

Мюнтеферинг вылетает в Москву, где подведет промежуточные итоги Германо-российского года научно-образовательных партнерств. Также она проведет встречу с вице-премьером правительства России Ольгой Голодец, сообщает пресс-служба МИД ФРГ.