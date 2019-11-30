В Роспотребнадзоре подсчитали число пострадавших от укусов животных россиян

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 353 тыс. человек в 2019 году стали пострадавшими от вреда, причиненного животными, и обратились за помощью в медицинские учреждения. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу на сайте Роспотребнадзора.

"За 10 месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось более 353 тыс. человек, в том числе более 98 тыс. дети до 14 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году из-за различных повреждений, полученных от животных обратились за медицинской помощью более 380 тыс. человек, среди которых около 100 тыс. человек - дети до 14 лет.

В Роспотребнадзоре пояснили, что ежегодно количество россиян, пострадавших от нападения животных составляет около 380-450 тыс. При этом, большинству из них требуется специфическое лечение с использованием антирабической вакцины.

Согласно статистике за 2018 год, в России зарегистрировано 2566 бешеных животных. Среди них 38% - дикие животные (30,5% - лисица, 4,2% - енотовидная собака, 1% - волк), 27% - собаки, 21% - кошки. Также по данным Роспотребнадзора, в 2018 году на территории РФ зарегистрировано два случая гидрофобии (бешенства) среди людей - в Пензенской и Самарской областях, и за 10 месяцев 2019 года отмечено два случая гидрофобии (г. Москва - завозной из Таджикистана и Амурская область).

В Роспотребнадзоре напомнили, что сезонности заражения бешенством нет. По словам ведомства, полученное повреждение необходимо немедленно обильно промыть водой с моющим средством в течение нескольких минут. После этого края раны следует обработать и сразу обратиться в медицинские организации.