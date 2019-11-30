Митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий завершил визит в Пхеньян

ПХЕНЬЯН, 30 ноября. /ТАСС/. Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии митрополит Сергий посетил с визитом КНДР 25-29 ноября. Об этом сообщило в субботу посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

Отмечается, что митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий встретился в Пхеньяне с заместителем председателя президиума Верховного народного собрания Пак Ён Илем, председателем Общества верующих КНДР Кан Чжи Ёном, председателем Православного комитета КНДР Виктором Ю Ён Нёном и другими официальными лицами.

По информации посольства, 26 ноября, в день празднования памяти святителя Иоанна Златоуста, митрополит Сергий совершил литургию в Троицком храме Пхеньяна. На богослужении присутствовали посол Александр Мацегора, сотрудники посольства России и члены их семей, а также руководители дипмиссий Швеции, Румынии и Франции. Во время визита в Пхеньян митрополит Сергий и сопровождавшие его лица посетили также социальные учреждения и познакомились с достопримечательностями столицы КНДР.

В марте митрополит Сергий сообщил российским журналистам, что по приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына Пхеньян может посетить Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На протяжении многих лет в республике действует Свято-Троицкий собор, построенный по указу Ким Чен Ира, отца нынешнего руководителя КНДР, как символ корейско-российской дружбы. По окончании строительства в августе 2006 года храм был торжественно освящен митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне патриарх).