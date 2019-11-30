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Фотовыставка, посвященная культуре и достижениям Хайнаня, открылась в городе Санья

По данным портала "Наньхайван", экспозиция рассказывает об истории и культуре провинции

САНЬЯ /Китай/, 30 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка достижений китайской южной провинции Хайнань, а также традиций и обычаев острова открылась в городе-курорте Санья в рамках проведения там XVI конгресса Всемирной федерации хайнаньцев. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

По его данным, экспозиция рассказывает об истории и культуре китайской южной провинции, пилотной зоне свободной торговли острова, а также о прогрессе строительства свободного порта с китайской спецификой.

По словам организаторов, посетители выставки смогут "окунуться в историю, оценить достижения экономического и социального развития провинции, а также увидеть новый Хайнань - международный центр туризма и потребления".

Фотовыставка приурочена к проведению в Санья XVI конгресса Всемирной федерации хайнаньцев, для участия в которой в город прибыли около 3,2 тыс. представителей 48 хайнаньских ассоциаций из 28 стран и регионов мира.

Съезд хайнаньской диаспоры проводится в городе Санья в третий раз: курортный город принимал третий по счету конгресс (1993) и восьмой (2004). Организаторы отмечают, что мероприятие этого года стало самым масштабным среди тех, которые прошли на Хайнане, как по насыщенной программе, так и по числу участников.

Теги
КитайХайнань
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