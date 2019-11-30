На Кубани прооперируют еще троих иностранных пациентов после истории с девочкой из США

"В первом квартале следующего года приезжают на операции еще три пациента: шестимесячная девочка из Техаса, маленький пациент из Бразилии, им в Бразилии отказали в помощи вообще, сказали, что могут только наблюдать. Третья пациентка тоже из США", - сказал Алексуткин, уточнив, что у всех пациентов диагноз идентичный тому, что и у лечащейся на Кубани девочки.

Врачи в Краснодаре с октября 2019 года успешно провели ряд операций, удалив шестимесячной пациентке из США, которой не смогли помочь медики на родине, одну восьмую часть большого новообразования на лице. Они уже сняли повязку с той части лица, где удалено новообразование, процесс заживления идет хорошо. Онкологи планируют провести от шести до восьми операций, на лечение потребуется порядка 1,5 лет, угрозы перерождения новообразования в раковое нет.

КРАСНОДАР, 30 ноября /ТАСС/. Врачи-онкологи в Краснодаре в 2020 году прооперируют еще троих несовершеннолетних иностранных пациентов с диагнозом "невус" после истории с шестимесячной девочкой из США, которую начали лечить на Кубани осенью 2019 года. Об этом сообщил в субботу журналистам директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

Врач Павел Попов, занимающийся ее лечением, рассказал, что в программу первого этапа входило удаление невуса на коже лба и обработка ресничного края век. "Лечение прошло успешно. Обе области, которые мы обрабатывали, уже свободны от невуса", - сказал он, добавив, что первый этап удалось завершить на месяц раньше.

На днях девочка вместе с мамой отправятся домой, где они встретят новогодние и рождественские праздники. Обратно в Краснодар для проведения лечения они вернутся в конце января. Мать ребенка Кэрол Феннер рассказала журналистам, что довольна результатами первых процедур. "Что касается той области, где проведена работа, кожа белая, нормальная, изменился взгляд", - отметила она.

По словам Феннер, ее вместе с дочкой достаточно часто встречают на улицах люди, желают удачи в лечении, предлагают свою помощь. Мама рассказала, что ребенок очень активен, одна она уже не справляется с воспитанием, поэтому в 2020 году намерена вернуться в Краснодар вместе со своей матерью, которая поможет в уходе за внучкой.

История маленькой пациентки

Ребенок с необычным пятном на лице родился в марте 2019 года в США. Мать девочки обратилась к врачам, и выяснилось, что, кроме эстетической, есть более серьезная проблема: новообразование может переродиться в меланому - онкологическое заболевание. У ребенка диагностировали меланоцитарный невус. Врачи из США не взялись за лечение пациентки, так как по их методике необходимо было проводить до 80 операций под общим наркозом, организм ребенка мог бы не выдержать их.

Об истории девочки узнали онкологи из Краснодара и пригласили на лечение, предложив метод фотодинамической терапии. 25 сентября Феннер вместе с дочерью прилетели из Майами в Краснодар. Мама пациентки сообщала, что в ее окружении все были удивлены таким решением, но она ознакомилась с работами краснодарский врачей и рассчитывает на их помощь. По ее словам, лечение проводится за счет средств благотворительного фонда.