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В Крыму 1 декабря объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидаются ливни и снег

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за ожидаемых 1 декабря в Крыму сильных дождей, снега и ветра до 27 м/с размещено в субботу на сайте ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Крыму на 1 декабря... ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, усиление северо-западного ветра 22-27 м/с", - отмечается.

"Крымэнерго" сообщило, что в ночь на 30 ноября из-за сильного ветра было обесточено 16 населенных пунктов, без света остались 3,5 тыс. человек. К 12:00 мск энергетики восстановили подачу электроэнергии в 14 населенных пунктов. Восстановительные работы продолжаются.

Сейчас в Крыму без осадков, температура плюс 12 градусов.

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