Омбудсмен Титов считает техническую проблему причиной крушения вертолета на Кубани

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, семье которого принадлежит компания "Абрау-Дюрсо", считает технический фактор причиной крушения частного вертолета у села Дюрсо в Краснодарском крае. Это мнение он высказал на своей странице в Facebook .

"Разбился вертолет, погиб хороший человек и отличный пилот Юра Королев. Могу сказать одно, что точно ясно уже сейчас - он ни в чем не виноват, техническая проблема, вертолет был после долгого ремонта и прошел все тесты", - отметил Титов.

Вертолет, летевший из Абрау-Дюрсо в Анапу, упал в субботу на склоне горы, разрушений на земле нет. На борту был только пилот - директор некоммерческого партнерства "Воздушный транспорт Абрау" Юрий Королев. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полета, повлекшем по неосторожности смерть человека. Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства.