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Посольство РФ в Латвии провело памятные мероприятия в преддверии Дня неизвестного солдата

Также проводятся мероприятия в рамках акции "Горсть памяти"

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Латвии и представители ветеранских организаций в субботу приняли участие в памятных мероприятиях в Риге в преддверии Дня неизвестного солдата 3 декабря.

Как рассказал корреспонденту ТАСС военный атташе посольства РФ Руслан Ушаков, в Риге есть три основных кладбища с братскими воинскими захоронениями, - Покровское, Гарнизонное и Ивановское кладбища. На Ивановском кладбище находятся два участка с воинскими захоронениями общей численностью 1264 человека, из которых 1073 - неизвестные солдаты. Все они погибли здесь в ходе войны с 1941 по 1944 год.

"Параллельно с этим мы проводим мероприятие в рамках акции "Горсть памяти", - добавил Ушаков. - С этих братских воинских захоронений мы символически изымаем горсти земли, для того чтобы впоследствии направить их в Главное управление международного военного сотрудничества [Министерства обороны России] в Москву для размещения в мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил РФ в преддверии 75-летия Победы".

Комплекс Главного храма Вооруженных сил России откроется в 2020 году в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".

Теги
ЛатвияРоссия
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