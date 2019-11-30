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СМИ: жительнице США вернули обручальное кольцо, потерянное почти 30 лет назад

Разыскать владелицу украшения помогла гравировка

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Жительница города Портленд (штат Орегон) получила назад свое обручальное кольцо, которое потеряла в 1992 году. Об этом сообщило агентство UPI.

По его данным, Мелисс Де Ла Мар через несколько месяцев после свадьбы отправилась вместе со своим новоиспеченным супругом Джимом Гибсоном на горнолыжный курорт в центральной части Орегона. Кольцо слетело с пальца Де Ла Мар, и больше она его не видела.

Украшение представляло для молодой пары особую ценность - раньше оно принадлежало матери Гибсона. "Мы потеряли что-то, что имело значение для семьи не с материальной точки зрения", - рассказал Гибсон.

Спустя почти 30 лет кольцо попало к ювелиру Хизер Лэнгли, проживающей более чем в 3 тыс. км от Орегона - в штате Алабама. Украшение ей принес один из клиентов. По его словам, он нашел его в начале 1990-х годов на горнолыжном курорте в Орегоне - там, где до этого отдыхали Де Ла Мар и Гибсон.

Гравировка на ювелирном изделии помогла Лэнгли разыскать его владелицу. Вернуть ей кольцо женщина решила лично, для чего отправилось в Портленд.

Как отметила Де Ла Мар, теперь кольцо стало лучше сидеть на ее пальце - больше оно с него не слетает. С Лэнгли их теперь связывают дружеские отношения, они планируют вновь встретиться в следующем году, когда обе будут отдыхать на восточном побережье США.

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