Школьники из России завоевали в Китае пять золотых медалей на олимпиаде по математике

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике, сообщила в субботу пресс-служба Минпросвещения РФ.

"30-ого ноября стали известны результаты Китайской национальной олимпиады по математике, которая проходила в городе Ухань. Российская сборная в составе шести человек завоевала пять золотых и одну серебряную медали", - говорится в сообщении.

Золото завоевали Константин Мясников из Челябинска, Тимофей Ковалев и Максим Туревский из Петербурга, Иван Бахарев из Москвы и Георгий Захаров из Кургана. Серебряная медаль у Ивана Лялинова из Петербурга.

В пресс-службе отметили, что для школьников из России это состязание является тренировочным перед 61-й Международной математической олимпиадой, которая пройдет в Санкт-Петербурге в 2020 году.