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Сотрудники ФСБ изъяли 350 кг товара в Мурманском морском рыбном порту

Сотрудники порта подозреваются в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве и незаконном владении причалами

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Во время обысков в управлении Мурманского морского рыбного порта (ММРП) сотрудники ФСБ изъяли 350 кг рыбы, хранившейся в холодильниках. Также силовики сняли копии с договоров порта с рыбопромышленниками и документов по ремонтной кампании. В пресс-службе порта сообщили, что изъятая рыба принадлежит различным собственникам, в холодильниках порта она находилась на хранении.

29 ноября в порту сообщили, что сотрудников порта подозревают в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве и незаконном владении причалами

"Изъято 350 кг рыбы разных компаний, сняты копии с документов", - сказали в пресс-службе.

Как сообщает порт в своем Twitter, у проверяющих возникли вопросы по маркировке рыбы.

"Претензия - отсутствие маркировки. Маркировка партии была на палетте (упаковке), паллет расформировывали, выдирали коробки с отвалившимися этикетками", - говорится в сообщении.

Сотрудники порта подозреваются в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве и незаконном владении причалами

На сайте ММРП сообщается, что также возникли вопросы к законности нефтеперевалки в порту. По данным порта, лицензия на перевалку у компании есть, однако до недавнего времени в ММРП не было в распоряжении причала для нефтеперевалки. Это связано с тем, что у ММРП не было заключения Росморречфлота о неразрывной технологической связи инфраструктуры порта с причалами, которое давало бы компании право на аренду причала на бесконкурсной основе. Поэтому владелец причалов, федеральное госпредприятие "Нацрыбресурс", сдало причал в аренду другой организации. Как сообщает ММРП, позже заключение было получено, и несколько дней назад суд вынес решение в пользу порта, по которому порт должен получить причал в аренду.

Официальным комментарием силовых структур ТАСС пока не располагает.

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