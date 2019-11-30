Останки семи погибших в Великой Отечественной войне солдат переданы с Украины в Россию

ТАСС, 30 ноября. Останки семи бойцов Красной армии переданы в субботу Поисковому движению России украинскими коллегами на российско-украинской границе в Белгородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе белгородской таможни.

"Состоялась церемония передачи останков семи бойцов Красной Армии, обнаруженных в 2018 и 2019 годах. С российской стороны было Поисковое движение России, с украинской - союз "Народная память", - сказала собеседница агентства.

Имена всех семи солдат удалось установить. В России с воинскими почестями будут перезахоронены уроженец Пензенской области 1918 года рождения Кирилл Воронкин, Василий Шишканов 1918 года рождения и Павел Шевченко 1914 года рождения из Сталинградской области (ныне Волгоградская), уроженец Тульской области Матвей Фомичев 1920 года рождения, Жабар Истамулатов из Чечни 1920 года рождения, рожденный в 1902 году в Астрахани Вячеслав Гладков и Тимофей Задонский, предположительно, из Московской области, дату рождения которого пока установить не удалось.

"После того, как удалось установить имя Вячеслава Гладкова, мы сделали запрос, пришел нам ответ из архива, что у этого человека была очень нелегкая судьба, он был в 1937 году репрессирован, у него отобрали партийный билет. Он просидел в местах лишения свободы до войны и уже по причинам, которые нам не раскрыли, не все документы пришли, его освободили, вернули партийный билет, и он вступил в строй, начал в составе Красной армии защищать свою Родину", - сказал журналистам представитель украинской общественной организации "Союз "Народная память" Сергей Белоконь.

Он уточнил, что солдат погиб летом 1941 года в Полтавской области. При нем были обнаружены красноармейская звездочка с головного убора, пенал для чистки личного оружия, канцелярские принадлежности, документы, благодаря которым удалось установить личность.

"Событие очень значимое, потому что первый раз такое большое количество солдат перевозится с территории Украины для перезахоронения на свою малую Родину. Вывозит на сегодняшний момент руководство поискового объединения "Союз "Народная память" Украины, этому мы придаем этому особое значение. Думаю, что сотрудничество будет продолжено в следующем году, и еще ни один солдат вернется домой, также будут возвращены солдаты, которые найдены на территории России, домой на Украину", - сказал журналистам советник по международному сотрудничеству общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Антон Тордашев. Он уточнил, что за последние годы Поисковое движение России для перезахоронения на Украине передало останки 40 человек, с территории Украины в РФ переданы останки 160 человек.