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Дело историка Олега Соколова

Историка Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

Ранее он находился в СИЗО "Кресты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, перевезли из петербургского СИЗО "Кресты" в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил ТАСС в субботу адвокат историка Александр Почуев.

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"Его перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы", - сказал защитник.

В пятницу ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что поиски фрагментов тела жертвы Соколова, от которых он, по данным следствия, пытался избавиться, утопив в воде, прекращены. Иных останков не обнаружено. Водолазы с небольшими интервалами в несколько дней в течение трех недель с момента убийства Анастасии Ещенко искали останки в реке Мойке и в водоемах, куда она впадает.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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