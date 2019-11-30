Историка Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, перевезли из петербургского СИЗО "Кресты" в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил ТАСС в субботу адвокат историка Александр Почуев.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Его перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы", - сказал защитник.

В пятницу ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что поиски фрагментов тела жертвы Соколова, от которых он, по данным следствия, пытался избавиться, утопив в воде, прекращены. Иных останков не обнаружено. Водолазы с небольшими интервалами в несколько дней в течение трех недель с момента убийства Анастасии Ещенко искали останки в реке Мойке и в водоемах, куда она впадает.