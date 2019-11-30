В МЧС предупредили о запахе гари в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Запах гари от камыша с территории Казахстана может ощущаться в Астраханской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"С 07:38 (06:38 мск) до 10:51 (09:51 мск) 30 ноября на телефон 112 поступило 13 звонков по запаху гари, в том числе в Красноярском, Наримановском и Енотаевском районах Астраханской области. Посредством космического мониторинга зарегистрировано горение камыша в Казахстане. В связи с погодными условиями вероятность присутствия в атмосферном воздухе запаха гари в северных районов Астраханской области остается до сих пор", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что организовано взаимодействие с департаментом по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Казахстана. В Астраханской области проводятся замеры воздуха на превышение ПДК вредных веществ.