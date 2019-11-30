{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МЧС предупредили о запахе гари в Астраханской области

Запах ощущается из-за горящего камыша в Казахстане

АСТРАХАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Запах гари от камыша с территории Казахстана может ощущаться в Астраханской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"С 07:38 (06:38 мск) до 10:51 (09:51 мск) 30 ноября на телефон 112 поступило 13 звонков по запаху гари, в том числе в Красноярском, Наримановском и Енотаевском районах Астраханской области. Посредством космического мониторинга зарегистрировано горение камыша в Казахстане. В связи с погодными условиями вероятность присутствия в атмосферном воздухе запаха гари в северных районов Астраханской области остается до сих пор", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что организовано взаимодействие с департаментом по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Казахстана. В Астраханской области проводятся замеры воздуха на превышение ПДК вредных веществ.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
МЧС предупредило о снеге и гололеде в Москве
Ветер усилится до 15 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС