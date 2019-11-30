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СК проверит данные о наркотиках в крови двухлетнего мальчика в Подмосковье

Предполагается, что наркотические вещества обнаружили у ребенка во время лечения в медицинском учреждении

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Подмосковные следователи проверят информацию об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации в интернете об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотического вещества", - сообщили в ГСУ.

Как отметили в ведомстве, "из сообщения средств массовой информации следует, что ребенок проходил лечение в медицинском учреждении, где у него в анализе крови были обнаружены следы наркотического вещества".

"В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в статье", - добавили в ГСУ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МВД, в больницу Волоколамска доставили ребенка 2017 года рождения с отравлением неизвестным веществом, предположительно каннабисом. По данному факту проводится проверка.

В новость были внесены изменения (20:42 мск) - добавлен комментарий полиции.  

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