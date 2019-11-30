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Гости рождественской ярмарки в Монтрё знакомятся с российским искусством и кухней

Российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин отметил, что нынешний год в Монтрё особенно тесно связан с российской культурой, поскольку в этом городе и соседних городах кантона Во прошла целая серия фестивалей

МОНТРЁ /Швейцария/, 30 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Дед Мороз и Снегурочка приветствовали в субботу посетителей 25-й Рождественской ярмарки, открывшейся в швейцарском Монтрё. В этот город они прибыли, покольку Россия в этом году - почетный гость ярмарки, и вплоть до 22 декабря местные жители и гости со всей Швейцарии и соседней Франции смогут познакомиться с русским песенным фольклором, романсами, песнями и музыкой из советских и российских кинофильмов, танцевальным искусством и традиционной кухней.

В интервью ТАСС посол в Швейцарии Сергей Гармонин, участвовавший в торжественной церемонии открытия ярмарки, отметил, что нынешний год в Монтрё особенно тесно связан с российской культурой, поскольку в этом городе и соседних городах кантона Во прошла целая серия фестивалей. "Это русский год на Швейцарской ривьере, - сказал посол. - С участием России здесь уже прошли биеннале скульптур, фестиваль "Музыкальный сентябрь" и Салон современного искусства". Он напомнил, что ярмарка в Монтрё открылась по прошествии чуть более недели с визита президента Швейцарии Ули Маурера в Россию. "Этот визит прошел очень и очень успешно", - констатировал дипломат.

Выступая на торжественном открытии ярмарки, Гармонин тепло приветствовал ее организаторов. "На сей раз гостям ярмарки предоставляется уникальная возможность почувствовать, как Новый год и Рождество проходят в России, - сказал он. - Конечно, здесь не будет таких трескучих морозов, как у нас, но вот размах и широта русской души гарантированы".

Российские артисты дали гала-концерт на самой популярной среди туристов городской площади под сводами "Рынка Монтрё". Гости также смогли попробовать русскую кухню в ресторане "Наша Dacha", где можно было отведать пирожки, чебуреки и более 10 сортов водки. А любителей селфи особенно привлек стилизованный фрагмент кремлевской стены с башнями и большое панно, на котором изображен храм Василия Блаженного.

В организации фольклорной программы праздника активно участвует ассоциация соотечественников кантона Во "Русский Леман". "Всего будет дано 22 концерта, - сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС президент ассоциации Ирина Кагли. - Мы собрали профессиональных артистов, живущих во франкоязычной части Швейцарии и в соседней Франции. Состоится также выступление церковного камерного хора "Покров" из России, который будет находиться в Швейцарии на гастролях". В гала-концерте были задействованы 36 артистов, в том числе танцевальная группа "Малахит", в которой участвует Кагли. "Ассоциация "Русский Леман" действует в Лозанне уже 10 лет при поддержке почетного генерального консульства России, которому мы очень благодарны", - отметила собеседница агентства.

Теги
РоссияШвейцария
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