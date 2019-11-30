Врачи рассказали о состоянии тяжело раненного при теракте в Лондоне

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Состояние одного из пострадавших при нападении террориста на Лондонском мосту улучшилось и более не расценивается врачами как критическое. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя Национальной системы здравоохранения (NHS) Саймона Стивенса.

"Мы рады сообщить, что состояние пациента, который получил критическое ранение во время ужасных событий на Лондонском мосту вчера, улучшилось", - отмечается в сообщении. Всего в больницах продолжают оставаться три человека - один мужчина и две женщины. Об их точном состоянии не сообщается.