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Теракт на Лондонском мосту

Врачи рассказали о состоянии тяжело раненного при теракте в Лондоне

Медики сообщили, что самочувствие пострадавшего улучшилось и больше не расценивается как критическое
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Нападение на прохожих на Лондонском мосту. Главное

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Состояние одного из пострадавших при нападении террориста на Лондонском мосту улучшилось и более не расценивается врачами как критическое. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя Национальной системы здравоохранения (NHS) Саймона Стивенса.

"Мы рады сообщить, что состояние пациента, который получил критическое ранение во время ужасных событий на Лондонском мосту вчера, улучшилось", - отмечается в сообщении. Всего в больницах продолжают оставаться три человека - один мужчина и две женщины. Об их точном состоянии не сообщается.

Теги
ВеликобританияТеракт на Лондонском мосту
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