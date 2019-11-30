Четыре греческих митрополита призвали собрать всеправославный собор по проблеме ПЦУ

АФИНЫ, 30 ноября. /ТАСС/. Четыре греческих митрополита призвали собрать всеправославный собор для обсуждения раскола на Украине и в православии из-за решения Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в субботу сообщил греческий сайт церковных новостей "Трибуна православия".

Он опубликовал открытое письмо патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей с призывом объявить собор. Этот документ подписали митрополиты Дриинупольский, Погонианский и Коницийский Андреас, Пирейский Серафим, Кифирский и Антикифирский Серафим и Этолийский и Акарнанийский Космас. Все они ранее выступали против признания автокефалии, предоставленной раскольническим церковным структурам на Украине.

В письме отмечено, что "епископы и предстоятели церквей несут ответственность перед Богом за то, чтобы поддерживать и никоим образом не вмешиваться в каноническое, экклезиологическое и литургическое единство церкви". Митрополиты подчеркнули, что в случае с украинской "автокефалией" абсолютно безосновательны утверждения об успешном восстановлении единства церкви с введением в нее нераскаявшихся, лишенных сана, преданных анафеме и не имеющих рукоположения раскольников. В то же время это привело к прекращению церковного общения с канонической Украинской православной церковью митрополита Онуфрия и Русской православной церковью, имеющими тысячи приходов и миллионы верующих, указано в письме.

Говоря о решении Варфоломея отозвать томос 1686 года о передаче территории современной Украины в юрисдикцию Русской церкви, иерархи отметили, что сам Варфоломей признавал юрисдикцию РПЦ в письме патриарху Московскому и всея Руси Алексию.

Митрополиты уверены, что решения патриарха Константинопольского о восстановлении нераскаявшихся и преданных анафеме представителей двух раскольнических структур Украины были недействительными.

Позиция главы Элладской церкви

Пока не известно, когда мог бы быть созван такой собор и какие поместные церкви приняли бы в нем участие. Однако 22 ноября архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II спрашивали об инициативе патриарха Иерусалимского Феофила III провести встречу глав православных церквей в Иордании. На этот вопрос он ответил, что не каждый глава церкви может созвать всеправославную встречу. По его мнению, это прерогатива Константинопольского патриархах.

"Если вселенский патриарх призовет нас, мы не скажем "нет". Но если любое другое ответственное лицо какой-либо церкви нас позовет, то я скажу "нет", - заявил тогда Иероним.

Прекращение молитвенного общения

Архиерейский собор Элладской православной церкви 2 октября признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ. Эта организация, созданная из двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата, получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Варфоломея. Оно стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые не помянул архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, зачитывая диптих с главами поместных церквей на литургии 3 ноября в Москве. Прекращение поминовения предстоятеля Элладской церкви фактически стало прекращением евхаристического общения между церквями. Однако молитвенное общение с архиереями Элладской церкви, не признающими раскол церкви на Украине, будет сохранено, согласно решению Священного синода РПЦ.

Патриарх Александрийский Феодор II 8 ноября сообщил, что Александрийский патриархат внес главу ПЦУ Епифания в диптих в качестве предстоятеля новой автокефальной церкви. Другие поместные православные церкви ПЦУ не признают и считают единственным каноническим митрополитом Киевским Онуфрия.