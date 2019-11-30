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Бабушка пропавшего в Саратовской области мальчика записала видео с просьбой найти внука

Мальчик ушел на прогулку вместе с двумя приятелями и не вернулся

ТАСС, 30 ноября. Видеообращение бабушки пропавшего в Саратовской области 12-летнего мальчика появилось в социальных  сетях. На видеозаписи женщина обращается к жителям с просьбой о помощи в поисках ребенка.

Ребенок пропал в селе Песчанка. Он ушел на прогулку вместе с двумя приятелями и не вернулся. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

 "Больше недели мы его ищем, найти не можем. Пожалуйста, кто, может, видел мальчика, или кто что слышал, помогите найти его и вернуть домой", - говорит женщина.

Как сообщил ТАСС куратор поискового отряд "Лиза Алерт" в регионе Константин Костырин, в поисках уже приняли участие более 300 человек.

"Многие места осматриваем по второму разу, более тщательно. Приезжают волонтеры из других регионов, в основном, из Москвы, чтобы помочь в поисках, но пока, к сожалению, никаких новостей о ребенке", - сказал он.

На месте также работают сотрудники полиции, следователи СК, спасатели. Прочесываются леса, овраги, заброшенные здания и другие объекты.

Теги
РоссияСаратовская область
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