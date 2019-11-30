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Командующий сухопутными войсками Франции возмутился карикатурами "Шарли эбдо"

Карикатуры связаны с гибелью французских военных во время антитеррористической операции в Мали

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Подборка карикатур, опубликованных французской газетой "Шарли эбдо" в связи с гибелью 13 французских военных во время антитеррористической операции в Мали, вызвала негодование командующего главным штабом сухопутных войск Франции, который написал открытое письмо в адрес издания. Свое послание он опубликовал в субботу в Twitter.

Карикатуры идут под общим слоганом "Будущая кампания по привлечению новобранцев в армию", под каждой читателю напоминают, что сухопутные войска расширяют штат на 15 тыс. человек. Надпись "Я защищаю свою страну и продвигаюсь по жизни" на одной из них выполнена на фоне скелета в военной форме, а во втором случае - на фоне гроба с орденами. Для лозунга "Я обращен к остальным и к своему будущему" художник изобразил солдат, несущих накрытый французским флагом гроб. Пурпурный венок из цветов с надписью "Спасибо" на ленточке соседствует с надписью "Я жажду приключений ради тех, кто голоден до свободы".

"13 французских семей находятся в трауре после трагического происшествия, произошедшего в ходе боевых действий на севере Мали, - написал он, напомнив, что почти у всех погибших остались дети. - И скорбь этих людей была запятнана ужасающе возмутительными карикатурами, которые распространила ваша газета. Сперва меня обуяло негодование, но также я почувствовал безмерное огорчение, подумав о том, какую грусть вы принесете этим семьям, которые и так страдают".

Командующий главным штабом сухопутных войск Франции выразил недоумение отсутствием понимания у авторов этих изображений той миссии, которую выполняют военные, и призвал уважать их самоотверженность на пути защиты родины, а также призвал к состраданию в отношении близких погибших. Он предложил сотрудникам "Шарли эбдо" посетить церемонию прощания с солдатами и офицерами, которая пройдет в понедельник в парижском Доме инвалидов.

Данная газета не раз отмечалась карикатурами, которые вызывали возмущение общественности, в том числе за счет неоднократного тиражирования гротескного образа мусульманского пророка Мухаммеда. После нападения исламистов на редакцию в январе 2015 года, когда погибли 12 человек, издание обрело известность за пределами страны. Однако менее чем через год в его адрес (преимущественно из-за границы) уже звучала резкая критика после публикации на первой полосе карикатуры на погибшего ребенка нелегального мигранта, чье тело нашли на берегу Турции.

В России же особое возмущение вызвали опубликованные в ней "сатирические" изображения на тему взрыва пассажирского самолета с россиянами над Синайским полуостровом, когда погибли 224 человека.

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Франция
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