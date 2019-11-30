В России расширили список сильнодействующих веществ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, попадающих под действие статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), вступило в силу в воскресенье.

"Подписанным постановлением список дополнен лекарственными средствами с международными непатентованными наименованиями: прегабалин, тапентадол и тропикамид", - говорится в постановлении, утвержденном 27 мая 2019 года. Теперь их незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение или незаконный сбыт караются мерами, предусмотренными статьей 234 УК РФ.

Препарат прегабалин также известен в России под торговым наименованием "Лирика". Это противоэпилептический препарат, назначается при эпилепсии, фибромиалгии, тревожных расстройствах. Тапентадол является обезболивающим, тропикамид представляет собой действующее вещество в глазных каплях.

Ранее директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий министерства Елена Максимкина сообщала, что Минздрав России предлагает ужесточить ответственность за незаконный оборот противоэпилептического препарата прегабалин, но не запретить его применение полностью. В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за нарушения при торговле лекарствами, при неумеренном потреблении вызывающими так называемую аптечную наркоманию.