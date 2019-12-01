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Пожары в лесах Амазонии

Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии в спонсировании поджогов в Амазонии

Ранее Жаир Болсонару заявил, что актер финансировал НПО, которые устраивали поджоги лесов
Леонардо Ди Каприо Photo by Charles Sykes/Invision/AP
Описание
Леонардо Ди Каприо
© Photo by Charles Sykes/Invision/AP

ТАСС, 1 декабря. Американский актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинение со стороны президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии. Соответствующее заявление актер в субботу разместил в своем Instagram.

"В кризисное для Амазонии время я поддерживаю жителей Бразилии, которые работают над тем, чтобы спасти природное и культурное наследие <..> На кону стоит будущее уязвимых экосистем, и я горд оказывать поддержку тем, кто защищает их. Но мы не спонсируем организации, ставшие мишенью, хотя они и заслуживают поддержки",- сообщил Ди Каприо.

В понедельник полиция северного штата Пара задержала членов ряда НПО, которые подозревались в поджоге заповедного леса в районе одной из самых популярных среди туристов природоохранных зон региона, Алтер-ду-Шау.

По версии следствия, к умышленным поджогам причастны не менее трех действующих здесь НПО. Правоохранители указывают на то, что эти организации вскоре после начала пожаров в Амазонии получили контракты со Всемирным фондом дикой природы (WWF) и якобы продали "зеленым" некие фотографии, которые те использовали в кампании по сбору средств на борьбу с этим природным бедствием. Одним из филантропов стал Леонардо Ди Каприо.

Поддержав эту версию в ходе своей еженедельной трансляции в Facebook, Болсонару указал актеру на то, что он таким образом "финансирует пожары в Амазонии".

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по ноябрь пожары уничтожили более 6,5 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. На фоне распространения огня в бразильском обществе стала звучать критика в адрес Болсонару и его правительства в связи с тем, что они, по словам оппонентов, не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь, власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть - следствие преднамеренных поджогов.

Теги
БразилияДи Каприо, ЛеонардоБолсонару, ЖаирПожары в лесах Амазонии
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