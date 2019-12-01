Российские туристы, более суток ожидавшие рейс на острове Хайнань, вылетели в Казань

САНЬЯ /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Туристы из России, чей рейс Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) - Казань авиакомпании I Fly был задержан более чем на сутки, вылетели в воскресенье в РФ. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании.

"Рейс Санья - Казань вылетел в 07:54 по местному времени (02:54 мск)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в субботу в пресс-службе международного аэропорта Казани, авиарейс с китайского острова Хайнань в Казань был задержан более чем на сутки, вылета ожидали 245 пассажиров. Задержка была связана с поздним прибытием воздушного судна.