Судмедэксперт, выявивший спирт в крови сбитого под Кировом мальчика, продолжает работать

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Подозреваемого в халатности судмедэксперта Сергея Насонова, выявившего содержание спирта в крови мальчика, сбитого насмерть автомобилем в Кировской области, от должности не отстранили. Он продолжает работать, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Министерство здравоохранения Кировской области не обладает информацией о требовании уполномоченных органов об отстранении от работы судебно-медицинского эксперта. В настоящее время он осуществляет свою трудовую деятельность", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что никаких рекомендаций об отстранении Насонова от должности не поступало.

Об отстранении Насонова, в отношении которого возбуждено уголовное дело, ранее ходатайствовал Следственный комитет РФ. В июле в селе Буйское Кировской области автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции, насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу. Тогда проведенная Сергеем Насоновым экспертиза показала наличие этанола в крови погибшего ребенка. Следствие считает, что из-за халатности Наносова образец крови мальчика мог быть испорчен, так как его хранили до пересылки в судебно-химическую лабораторию в ненадлежащих условиях.

Ранее начальник Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Мальцев пояснил ТАСС, что наличие спирта в крови погибшего ребенка могло быть следствием естественных бактериальных процессов, которым подвергается кровь как органический материал. По его словам, новообразование алкоголя в крови происходит естественным образом вне зависимости от каких-либо внешних факторов, чаще всего так происходит у детей, младенцев, беременных женщин и больных сахарным диабетом из-за более быстрого прохождения обменных процессов в организме. Также, по его мнению, не исключено образования данной концентрации этанола в результате приема пищи.

Мальцев уточнил, что сделать однозначный вывод об употреблении ребенком алкоголя невозможно из-за отсутствия дополнительного биоматериала во время проведения экспертизы.

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