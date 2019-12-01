{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Судмедэксперт, выявивший спирт в крови сбитого под Кировом мальчика, продолжает работать

Ранее об отстранении Сергея Насонова от должности ходатайствовал Следственный комитет РФ

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Подозреваемого в халатности судмедэксперта Сергея Насонова, выявившего содержание спирта в крови мальчика, сбитого насмерть автомобилем в Кировской области, от должности не отстранили. Он продолжает работать, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

На эту тему

"Министерство здравоохранения Кировской области не обладает информацией о требовании уполномоченных органов об отстранении от работы судебно-медицинского эксперта. В настоящее время он осуществляет свою трудовую деятельность", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что никаких рекомендаций об отстранении Насонова от должности не поступало.

Об отстранении Насонова, в отношении которого возбуждено уголовное дело, ранее ходатайствовал Следственный комитет РФ. В июле в селе Буйское Кировской области автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции, насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу. Тогда проведенная Сергеем Насоновым экспертиза показала наличие этанола в крови погибшего ребенка. Следствие считает, что из-за халатности Наносова образец крови мальчика мог быть испорчен, так как его хранили до пересылки в судебно-химическую лабораторию в ненадлежащих условиях.

Ранее начальник Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Мальцев пояснил ТАСС, что наличие спирта в крови погибшего ребенка могло быть следствием естественных бактериальных процессов, которым подвергается кровь как органический материал. По его словам, новообразование алкоголя в крови происходит естественным образом вне зависимости от каких-либо внешних факторов, чаще всего так происходит у детей, младенцев, беременных женщин и больных сахарным диабетом из-за более быстрого прохождения обменных процессов в организме. Также, по его мнению, не исключено образования данной концентрации этанола в результате приема пищи.

Мальцев уточнил, что сделать однозначный вывод об употреблении ребенком алкоголя невозможно из-за отсутствия дополнительного биоматериала во время проведения экспертизы.

Уголовное дело в связи с ДТП

В связи с ДТП расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 17 октября передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства, а также поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКировская область
Реклама на ТАСС
В Японском море буксир ТОФ спас терпящих бедствие рыбаков
Судно со спасенными следует во Владивосток, на борту им оказали первую медицинскую помощь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС