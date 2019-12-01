В Японском море буксир ТОФ спас терпящих бедствие рыбаков

ТАСС, 1 декабря. Буксир Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье спас в Японском море терпящих бедствие рыбаков. Об этом сообщается в пресс-релизе ТОФ.

"Оперативная служба Тихоокеанского флота получила оповещение от регионального морского спасательно-координационного центра во Владивостоке о том, что в Японском море терпит бедствие малое плавсредство с двумя рыбаками на борту. О возникших проблемах смогли сообщить спасателям, используя маломощную радиостанцию", - говорится в сообщении.

Командование флота экстренно перенаправило в район источника сигнала морской спасательный буксир МБ-92 , который совершал переход из залива Анива во Владивосток. Также в готовности подключиться к поиску находился самолет морской авиации флота, но этого не потребовалось.

Буксир обнаружил пластиковую рыбацкую лодку с навесным мотором в 20 милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Рыбаки благополучно приняты на борт СБ-92, им оказана первая медицинская помощь. Сейчас судно ТОФ со спасенными следует во Владивосток.