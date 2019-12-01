Форум российских соотечественников в Париже собрал представителей около 250 организаций

ПАРИЖ, 1 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Девятый форум российских соотечественников во Франции завершился в субботу в Париже. Глава Координационного совета российских соотечественников (КСРС) во Франции Георгий Шепелев рассказал корреспонденту ТАСС об участниках форума и основных направлениях его работы.

"Девиз конференции - "Будущее начинается сегодня". Мы старались задать программу развития общины, занимались социально-инженерными проектами. Также мы думали о том, какой должна быть община. С научным взглядом на мир, толерантной, гуманной, доброжелательной, с хорошими партнерами и друзьями, которые нас окружают", - пояснил Шепелев.

По его словам, всего на форум, продолжавшийся два дня, записалось около 360 человек, которые представляют примерно 250 организаций, среди которых общественные ассоциации, творческие коллективы, школы дополнительного образования. Среди гостей мероприятия присутствовали представители французского министерства образования, мэрии Парижа и администраций ряда коммун, с которыми сотрудничает КСРС, а также Финского комитета защиты мира и ряда организаций российских соотечественников в Европе.

Наука и образование

"Наука - это была большая тема в этом году. Мы уделили много внимания проектам, которые прошли в этом году, - рассказал Шепелев. - Мы также думали над тем, как создать непрерывный "образовательный маршрут" от начальной школы до университета". Он пояснил, что речь в первую очередь идет об обучении русскому языку и на русском языке для возможной работы в России или с Россией в будущем.

На форуме рассматривались возможности поддержки студентов с российскими дипломами, желающих получить образование во Франции. Параллельно была предложена программа лекций по точным и гуманитарным наукам, в том числе в рамках проекта "Открытый университет", свободных для посещения русскоязычными студентами в разных вузах республики. В контексте образовательной и исследовательской деятельности обсуждалось также поддержание связей между русскоязычными учеными.

Помимо научной тематики делегаты обсуждали социальные проекты, в том числе вопросы взаимопомощи, поддержки пожилых людей и студентов, психологическую поддержку, помощь в получении образования, работы и жилья.

Руководитель КСРС рассказал о лабораторных работах по химии, географии и этнографии, проходивших на базе Российского центра науки и культуры (РЦНК), а также о проведении игр в духе телепередачи "Что? Где? Когда?" с участием детей и взрослых. Он добавил, что сейчас ведется работа по возобновлению детского театрального фестиваля "Солнечный круг", который до недавнего времени проводился в здании российского посольства.

К 75-летию Победы

"К 75-летию Победы [в Великой Отечественной войне] будем проводить мероприятия по оказанию помощи оставшимся в живых ветеранам войны, реставрации воинских захоронений", - рассказал Шепелев. Он напомнил, что на территории Франции в немецких концлагерях погибали и советские военнопленные. "Погибли сотни советских солдат, которые бежали из лагерей и перешли во французское сопротивление", - пояснил глава КСРС.

Участники форума поддержали декларацию конференции "Память победителей" движения "Бессмертный полк", прошедшей в конце сентября в Белграде и постановившей в первую очередь сохранять неполитический характер акций, развивать в детях интерес к истории и следить за ее объективным изложением.

В течение двух дней у участников форума была возможность ознакомиться с проектом "По ту сторону", в рамках которого демонстрируются неизданные фотографии об оккупации Советского Союза, сделанные немецкими солдатами во время Великой Отечественной войны. "Они сами засвидетельствовали свои военные преступления, уничтожения городов, карательные операции, казни. Также на снимках показана жизнь в условиях оккупации", - пояснил глава КСРС. В будущем эта выставка будет демонстрироваться в других французских коммунах.