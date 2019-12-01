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Старикам здесь место. Как человеку в возрасте устроиться на работу в Москве

В центре занятости "Моя карьера" более 7 тыс. граждан старшего поколения повысили свою конкурентоспособность на рынке труда
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© Таисия Воронцова/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 7 тыс. граждан старшего возраста обратились в центр занятости "Моя карьера" в Москве с момента его открытия в июне текущего года. Они смогли обучиться навыкам самопрезентации и компьютерной грамотности, повысив свою конкурентоспособность на рынке труда. О том, с какими сложностями пожилые люди сталкиваются в поиске работы и какие возможности для них предоставляются в столице, узнал корреспондент ТАСС.

В специальном центре занятости "Моя карьера", который находится на улице Сергия Радонежского, помогают в трудоустройстве не только людям старшего возраста. Сюда также обращаются московские семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, мамы с маленькими детьми и мамы-одиночки, люди с инвалидностью, молодежь. Специалисты учреждения рассказывают желающим о современных технологиях поиска работы, учат составлять резюме, готовят к прохождению собеседования. Также здесь проводятся тренинги по развитию предпринимательского потенциала и курсы компьютерной грамотности, которые пользуются особой популярностью именно у предпенсионеров. Запись на них расхватывают на две недели вперед.

Как пояснила ТАСС директор "Моей карьеры" Ирина Швец, как правило, для многих возрастных соискателей свойственны три признака, которые отпугивают работодателей: неуверенность в завтрашнем дне, страх перемен, а также неумение работать с цифровыми ресурсами и отсутствие компьютерной грамотности. И если для решения первых двух проблем нужны сеансы психолога, которые в центре тоже есть, то третья решается еще проще. Специалисты центра объясняют старшему поколению, что такое цифровые навыки, и основы работы с компьютером усваиваются достаточно быстро.

"Также сегодня огромную роль приобретают социально-поведенческие, или "гибкие" навыки, такие как способность к обучению, уверенное поведение, презентация себя, работа в команде, умение договариваться, мотивация к деятельности, работа с техникой и большим объемом информации. Это навыки современного человека, которые помогают людям любого возраста быстро адаптироваться под меняющиеся условия и оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Такие навыки тоже можно приобрести у нас", - сказала Швец.

Молодость или мудрость

При этом Швец отметила, что даже если человек обучился "гибким навыкам" и работе с цифровой техникой, он зачастую сталкивается с негативными стереотипами у работодателей. Например, о том, что с возрастом трудоспособность сотрудника падает, что ему сложнее осваивать новые технологии, что люди в возрасте реже готовы работать сверхурочно, тем более, женщины, которые больше думают о детях и внуках, чем о деле. Также руководители опасаются брать на работу подчиненных, которые старше их.

"Сейчас растет число молодых предпринимателей и управленцев, у которых нет навыков и опыта руководством возрастным коллективом. Работодателей можно понять - они заточены на быстрый результат. Молодому начальнику кажется, что ему будет сложно управлять человеком, который намного старше его", - сказала руководитель центра "Моя карьера".

По мнению Швец, чтобы преодолеть барьер недоверия работодателя, возрастному соискателю нужно убедить его в своей уникальности. В частности, участников программы "5.0" центра "Моя карьера" учат отвечать на неудобные вопросы на собеседовании и избегать конфликтных ситуаций.

"Нужно быть готовым объяснить работодателю, почему ему надо взять именно вас, научиться рассказывать о своем успешном опыте, о том, что именно вы можете принести компании. Для многих профессий возраст не помеха, он наоборот прибавляет профессиональный вес. Опытные сотрудники несут в себе корпоративную мудрость и ценности, и могут передавать этот опыт молодежи", - пояснила она.

Швец отметила, что человеку предпенсионного возраста проще всего найти работу репетитора, страхового агента, няни, курьера или водителя такси. Если же человек уже работает, то поменять сферу приложения труда в таком возрасте еще и с выигрышем по деньгам нелегко. "Выиграть можно в другом: меняются ценности, и люди хотят заниматься любимым делом в спокойной обстановке. Многие менеджеры среднего звена, достигнув зрелого возраста, приходят к идее монетизации своего хобби. При желании участники проекта могут получить знания о том, как стать самозанятым и начать свое дело", - добавила она.

Путь к самореализации

В 2018 году по инициативе мэра в столице создали социальный проект "Московское долголетие". 1 марта он стартовал как пилотный, а с 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. В рамках проекта люди старшего возраста могут бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. "Московское долголетие" позволяет участникам не только поддерживать физическую форму и интересно проводить досуг, но и помогает людям заводить новых друзей, самореализоваться и даже находить для себя новую сферу приложения труда.

Инженер, кандидат технических наук Евгений Туранов, окончивший Московский авиационный институт и 40 лет проработавший в одном научно-исследовательском институте, связанном с обороной, в свои 83 года с помощью "Московского долголетия", наконец, реализовал давнюю мечту - занялся рисованием. Да так успешно, что сегодня сам преподает рисование в двух коррекционных школах для детей с особенностями развития. "После того, как я ушел из "оборонки", стал подрабатывать в Москомархитектуре, - в этот период я и начал рисовать. А потом я ушел из Москомархитектуры, и моя жена умерла, я остался один. Я почувствовал, что мне нужен коллектив, и пошел на бесплатный кружок рисования в центре социального обслуживания населения", - рассказал он ТАСС.

Евгений Николаевич делал успехи в рисовании и через некоторое время ему предложили преподавать в двух столичных школах-интернатах, где он по сей день проводит занятия два раза в неделю и сам продолжает заниматься в кружке "Московского долголетия" три раза в неделю. "Однажды я заболел и пропустил неделю преподавания в интернатах, а когда пришел, дети сказали, что очень переживали за меня, и одна маленькая девочка попросила разрешения обнять меня. Я получаю от этих детей большой заряд тепла и энергии", - добавил он.

Сейчас Евгений Туранов в рамках "Московского долголетия" выдвинут на премию "Человек года" в номинации "Прорыв года".

Новые старшие

В 2018 году в Москве впервые прошел фестиваль "Young Old: новые старшие", участники которого обсудили инструменты улучшения качества жизни пожилых граждан в работе, семье и творчестве. Мероприятие было решено проводить ежегодно, на нем устраивают десятки лекций, художественных инсталляций и мастер-классов.

Основатели фестиваля Екатерина Курашева и Татьяна Дроздова рассказали ТАСС, что благодаря фестивалю у жителей старшего возраста и их близких появилась еще одна возможность заняться самообразованием, творчеством, повысить свой уровень в изучении информационных технологий, научиться танцевать или, к примеру, освоить пилатес.

Советы родственникам

Бывают случаи, когда дети хотели бы помочь своим пожилым родителям или бабушкам с дедушками вести более активный образ жизни, но не знают, как это предложить. В Московской службе психологической помощи ТАСС рассказали, что главное, как бы просто это не звучало, - уметь слушать, узнавать, чем бы им хотелось заняться, не навязывать свое мнение.

"Спросите родителей о потребностях. Даже если желания вашего родителя покажутся неуместными или неполезными, выслушайте мотивацию и постарайтесь помочь", - отметили в службе психологической помощи.

Еще одна важная установка во время такого разговора - предлагать варианты, учитывать, что среди людей есть экстраверты и интроверты. "Человек должен иметь выбор. Вот пример плохой формулировки: мама, запишем тебя в кружок танцев, тебе надо быть активной, общаться, развлекаться. Хороший: мама, чем ты хочешь заниматься? Есть кружок танцев, а еще читальный зал, киноклуб, занятия по рисованию - что тебе интереснее, ближе?", - добавили в ведомстве.

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