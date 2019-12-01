Генсек ШОС: марафон в Куньмине открыт для всех вне зависимости от политики и богатства

КУНЬМИН /Китай/, 1 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Куньминский международный марафон Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открыт для всех желающих вне зависимости от их материального положения или политического статуса. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС в воскресенье генеральный секретарь объединения Владимир Норов.

"Самое главное, в Куньминском марафоне участвуют все: и молодые, и пожилые, и люди с ограниченными возможностями. То есть он отражает открытость нашей организации, - сообщил Норов в ходе состоявшихся на юго-западе Китая ежегодных, четвертых по счету масштабных соревнований. - Один из главных принципов, делающих ШОС привлекательной, [заключается в том, что] она открыта для всех. Самое главное, что все входящие в нее государства равны, вне зависимости от их экономического или политического потенциала, численности населения или размеров национальной территории".

По словам Норова, именно принципы равноправия, взаимоуважения и принятия решений на основе консенсуса создали особую атмосферу, привлекающую к марафону внимание не только стран - участниц ШОС, но и прочих государств. "Марафон становится все более массовым и представительным. Это свидетельствует, что мероприятие в Куньмине очень привлекательно и популярно, так как служит укреплению дружбы и взаимопонимания. И сегодня оно вносит большой вклад, ведь этот марафон - объединение наших людей, в то же время он способствует укреплению "шанхайского духа", равноправия", - сказал генсек.

Как он подчеркнул, ШОС утверждает в мире важные принципы для конструктивного международного взаимодействия, обоюдного уважения, взаимного доверия, толерантности к разнообразию культур, стремления к совместному развитию.

Золотой статус

Норов сообщил, что организаторы Куньминского международного марафона ШОС подали заявку на получение золотой лицензии, благодаря которой соревнование сможет привлечь внимание быстрейших атлетов мира.

"За несколько месяцев до проведения марафона специальный представитель высокого уровня Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), находясь здесь, в Куньмине, провел мониторинг готовности города к этому мероприятию. Он дал высокую оценку и сейчас Куньминский марафон ШОС подал заявку на золотую лицензию, - рассказал Норов в ходе состоявшихся на юго-западе Китая ежегодных, четвертых по счету масштабных соревнований. - Я уверен, что она будет получена. Золотой статус - это знак качества, международный уровень, он привлечет еще большее внимание легкоатлетов к участию в марафоне".

По словам Норова, первый шаг для получения состязаниями нового статуса был сделан в июле, когда IAAF присудила Куньминскому марафону бронзовую лицензию. Тем самым, как подчеркнул генсек, нынешние соревнования уже носят принципиально иной характер, отличаясь от всех предыдущих.

Согласно стандартам IAAF, существует три типа лицензий, выдаваемых на год международным соревнованиям - бронзовая, серебряная и золотая. Градация осуществляется с учетом целого ряда факторов - допинг-контроля, качества организации и инфраструктуры марафона, условий работы на нем для СМИ, уровня безопасности, а также количества стран-участниц с указанным числом атлетов, которые были официально признаны лучшими на международных состязаниях за установленный промежуток времени.

Золотой статус может быть присужден спортивному мероприятию, на котором зарегистрированы рекордсмены (или бегуны высшей скоростной категории, обозначенной ассоциацией) Олимпийских игр, полумарафонов или чемпионатов за последние 36 месяцев из минимум пяти государств - пять женщин и пять мужчин. Для того, чтобы получить серебро и бронзу, достаточно участие того же числа спортсменов высшего уровня из аналогичного количества стран, официально продемонстрировавших менее успешные, но в то же время крайне высокие результаты, указанные в ежегодно обновляемом регламенте IAAF.

Статус золотых, в частности, получали марафоны в Сеуле (1931), на озере Бива (Япония, 1946), в Фукуоке (Япония, 1947), Оттаве (Канада, 1975), Голд-Косте (Австралия, 1979), Пекине и Токио (1981), Сингапуре (1982), Мехико (1983), Гонконге (1997), Шанхае и Торонто (2000), Сямэне (Китай, 2003), Мумбаи (Индия, 2004) и Кейптауне (ЮАР, 2007).

Куньминский марафон ШОС

Согласно правилам марафона, в нем могут участвовать лишь лица старше 20 лет при условии, что физическое состояние бегуна позволяет ему выйти на дорожку в хорошей форме и без осложнений для организма преодолеть длинную дистанцию. Плата за возможность примкнуть к международной спортивной инициативе, интерес к которой проявили порядка 20 стран, составляет в зависимости от дистанции от 100 до 300 юаней для граждан КНР, включая жителей Гонконга, Макао и Тайваня, или от $20 до $60 для иностранцев.

Международный марафон ШОС в Куньмине проводится в декабре с 2016 года. В нем принимают участие тысячи желающих, в том числе профессиональные спортсмены, энтузиасты и любители здорового образа жизни из многих стран. На этот раз на соревнования прибыли бегуны из 33 государств, среди которых фигурируют Россия, Афганистан, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Кения, Киргизия, КНР (включая спортсменов с Тайваня, из Гонконга и Макао), Пакистан, США, Таджикистан, Танзания, Уганда, Узбекистан, Украина, Франция, Эфиопия и Япония.

Победителем 4-го марафона среди мужчин стал эфиопский легкоатлет Дередже Дебеле Тулу, который преодолел дистанцию в 42,195 км за 2 часа 13 минут и 18 секунд, установив новый рекорд среди мужчин. Среди женщин первое место заняла представительница Эфиопии Мулу Себока Сейфу, достигшая финиша за 2 часа 32 минуты и 54 секунды.