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В МВД прокомментировали расширение списка сильнодействующих препаратов

В ведомстве отметили, что эти изменения не повлияют на получение рецептов на медикаменты
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Внесение лекарственных препаратов прегабалин, тропикамид и тапентадол в список сильнодействующих веществ в России не усложнит выписку рецептов на содержащие их медикаменты. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе МВД России.

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Постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, попадающих под действие статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), вступило в силу в воскресенье. Теперь их незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение или незаконный сбыт караются мерами, предусмотренными статьей 234 УК РФ.

"Отнесение указанных веществ к категории сильнодействующих не усложнит выписку рецептов на содержащие их медикаменты, поскольку они включены в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденый приказом Минздрава России", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МВД, мера, позволяющая привлекать к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное приобретение, хранение, перевозку и пересылку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ, является действенных инструментом в борьбе с незаконным распространением лекарственных препаратов, используемых в немедицинских целях.

Препарат прегабалин также известен в России под торговым наименованием "Лирика". Это противоэпилептический препарат, назначается при эпилепсии, фибромиалгии, тревожных расстройствах. Тапентадол является обезболивающим, тропикамид представляет собой действующее вещество в глазных каплях.

Ранее директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий министерства Елена Максимкина сообщала, что Минздрав России предлагает ужесточить ответственность за незаконный оборот противоэпилептического препарата прегабалин, но не запретить его применение полностью. В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за нарушения при торговле лекарствами, при неумеренном потреблении вызывающими так называемую аптечную наркоманию.

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