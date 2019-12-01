Врачи Тюмени спасли младенца с пороком сердца, применив технику стентирования для взрослых

ТЮМЕНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Тюменские кардиохирурги спасли новорожденную девочку с критическим пороком сердца, проведя операцию по технологии стентирования, применяемой для взрослых. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой областного департамента здравоохранения.

Стентирование - хирургическое вмешательство, в результате которого обеспечивается расширение участков сосудов, суженных патологическим процессом. В ходе операции в сосуд вводят стент, который представляет собой маленькую металлическую трубочку из проволочных ячеек и в дальнейшем служит для сосуда каркасом.

"В областную клиническую больницу № 1 Тюмени на второй день после рождения с весом всего 1800 г поступила девочка с критическим пороком сердца. Кровь из сердца в легкие практически не поступала, в результате чего ребенок мог умереть в любую минуту. Открытую операции малыш мог просто не перенести. Врачи приняли решение проводить операцию в два этапа по данной технологии стентирования выводного отдела правого желудочка и легочной артерии", - говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что эта технология оперативного лечения детей сравнительно новая для России. "Нужно отметить, что подобные операции у взрослого считаются высокотехнологичными, а здесь хирурги выполняли манипуляции у ребенка с критической массой тела. Однако эффект был незамедлительным: у девочки сразу даже порозовели щечки. Сейчас ребенок проходит послеоперационное восстановление", - сообщается в тексте.