В Казани приземлился самолет с ожидавшими рейс на острове Хайнань российскими туристами

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Авиалайнер с туристами из России, чей рейс Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) - Казань был задержан более чем на сутки, приземлился в международном аэропорту Казань. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Самолет выполнил посадку", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на борту было 320 пассажиров.

Как сообщили в субботу в пресс-службе международного аэропорта Казани, авиарейс с китайского острова Хайнань в Казань был задержан более чем на сутки, вылета ожидали 245 пассажиров. Задержка была связана с поздним прибытием воздушного судна.