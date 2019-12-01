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Рейс из Москвы в Сочи, вынужденно севший в Ростове-на-Дону, прибыл в аэропорт назначения

Ранее сообщалось, что самолет совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пассажира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Рейс из Москвы в Сочи, который в воскресенье вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира, прибыл в аэропорт назначения, сообщил ТАСС в справочной сочинского аэропорта.

"Да, он уже прибыл. Прибыл он в 11:03", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло сочинского аэропорта, в аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону находился рейс SU1152, летевший из аэропорта Шереметьево. В пресс-службе ростовского аэропорта ранее подтвердили факт посадки самолета.

"Во время выполнения рейса SU1152 по маршруту Шереметьево - Сочи у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. Бортпроводники оказали всю необходимую помощь. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. К самолету была вызвана бригада скорой помощи, которой был передан пассажир. После дозаправки топливом рейс был продолжен", - отметили в пресс-службе "Аэрофлота".

Теги
РоссияКраснодарский край
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