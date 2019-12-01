Ведущую из Грузии в Россию дорогу закрыли для большегрузов из-за снега

ТБИЛИСИ, 1 декабря. /ТАСС/. Передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по дороге Гудаури - Коби, ведущей к границе с Россией, запрещено из-за обильного снега и гололеда. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"Из-за снега и гололеда на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ) международного значения запрещено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, дорога открыта для остального транспорта. Что же касается других участков дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс, то и там передвижение разрешено для всех видов автомобилей.