В Петербурге перед матчем "Зенит" - "Спартак" задержали около 90 болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Более 80 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", а также пятеро болельщиков "Зенита" задержаны в Санкт-Петербурге перед матчем двух команд, который состоится вечером в воскресенье. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"[Задержаны] 81 человек от "Спартака", пять - от "Зенита", - сказал собеседник агентства.

Другой источник пояснил ТАСС, что на всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили. Они смогут посетить матч.

Матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в 19:00 мск на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.