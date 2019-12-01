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В Петербурге перед матчем "Зенит" - "Спартак" задержали около 90 болельщиков

Один из источников сообщил, что на всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили. Они смогут посетить матч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Более 80 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", а также пятеро болельщиков "Зенита" задержаны в Санкт-Петербурге перед матчем двух команд, который состоится вечером в воскресенье. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"[Задержаны] 81 человек от "Спартака", пять - от "Зенита", - сказал собеседник агентства.

Другой источник пояснил ТАСС, что на всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили. Они смогут посетить матч.

Матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в 19:00 мск на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

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РоссияСанкт-Петербург
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