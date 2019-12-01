Жена старпома сообщила, почему задержанное в Британии судно с россиянами не прошло маршрут

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Российский экипаж нигерийского судна Jireh, которое было задержано в Портленде (Великобритания), был вынужден задержаться в районе британских берегов, так как из-за шторма не мог продолжить свой маршрут. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье жена старшего помощника капитана судна Наталья Лепихова, которая поддерживает связь с находящимся на борту Jireh мужем.

"Перегоняли паром из Норвегии в Нигерию. Но паром маленький, и шторма не дают пройти. Тем более, что возникла поломка какая-то", - рассказала Лепихова.

Она уточнила, что сначала команда пыталась переждать шторм около островов, но позднее вынуждена была подойти ближе к берегу Великобритании, где судно в итоге было задержано. "К ним [членам команды] со стороны Британии претензий нет, у них у самих документы в порядке. А вот на само судно нет страховки и чего-то еще", - пояснила собеседница.

Она отметила, что этот вопрос мог бы решить судовладелец, но с ним пока не удается связаться. При этом срок контракта моряков истекает 2 декабря. Севастопольская организация, которая набирала экипаж для нигерийского судовладельца, также пока не может помочь.

По ее данным, сейчас морякам помогают британские организации. Связь с родными они поддерживают благодаря предоставленному им роутеру, но как долго команда сможет им пользоваться - неизвестно.

Паром Jireh (принадлежит нигерийской компании и ходит под флагом Нигерии) с девятью людьми на борту был задержан 26 ноября в Портленде после того, как он был отбуксирован в порт с отключенным электропитанием. Ранее судно пыталось встать на зимнюю стоянку на островах Джерси и Гернси, однако портовые власти на обоих островах не дали на это разрешение. Сотрудники Красного Креста обеспечили экипаж продовольствием и одеждой. Позднее стало известно, что весь экипаж состоит из жителей Крыма. Специалисты Международной федерации транспортных рабочих (ITF) и посольства РФ в Великобритании в курсе ситуации.