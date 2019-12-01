Город Санья запустит 10 двухэтажных автобусов по самым популярным туристическим маршрутам

ХАЙКОУ /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация города Санья на юге китайского острова Хайнань с середины декабря запустит 10 комфортных двухэтажных автобусов по наиболее популярным туристическим маршрутам. Как сообщила газета "Санья жибао", с помощью такого транспорта власти планируют улучшить сообщение между главными городскими достопримечательностями.

По данным издания, запуск двухэтажных автобусов предусмотрен комплексной программой подготовки к проведению в городе Санья шестых Азиатских пляжных игр, которые состоятся в 2020 году. У автобусов со стеклянными крышами яркие праздничные цвета, в которых преобладает красный. Предполагается, что с высоты 12 м, находясь на втором этаже, туристы смогут более полно насладиться видами города.

Для обеспечения повышенного комфорта в двухэтажных автобусах установлены такие же мягкие сиденья, как в салонах бизнес-класса авиалайнеров. В автобусах есть кофе-машины, открыт бар с прохладительными напитками. Каждое пассажирское место снабжено компьютером, благодаря которому путешественники могут воспользоваться развлекательными программами и получить доступ в интернет.

Согласно правительственному плану, к 2025 году Хайнань превратится в "международный центр туризма и потребления". Санья входит в число ключевых курортов острова, который нередко именуют "Восточные Гавайи". Природные пейзажи Хайнаня, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.