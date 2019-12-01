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ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

Москалькова попросила омбудсмена Забайкалья в связи с ДТП оказать помощь нуждающимся

Уполномоченный по правам человека в России также сообщила, что находится постоянно на связи и выясняет причины трагедии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила омбудсмена Забайкальского края Николая Каргина оказать помощь нуждающимся в связи с ДТП в Сретенском районе края. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Москальковой в воскресенье.

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"Связалась с уполномоченным по правам человека в крае и попросила оказать всю возможную помощь и поддержку родным и близким погибших и пострадавших. Постоянно нахожусь на связи и выясняю обстоятельства и причины трагедии", - отмечается в публикации.

Москалькова также выразила соболезнования родным и близких погибших. "В этот тяжелый момент мы все должны поддержать тех, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких. Это наша общая скорбь и трагедия. Прошу передать мои соболезнования родным и друзьям погибших", - приводятся слова Москальковой.

Федеральный омбудсмен пожелала пострадавшим в аварии скорейшего выздоровления.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замерзшую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса. В результате ДТП погибли 19 человек, 22 пострадали.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаЗабайкальский крайДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
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