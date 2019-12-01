Конкурс гражданских активистов выявит новых общественных лидеров Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс "Гражданские активисты - лидеры Ульяновской области" начался в воскресенье в Ульяновской области. Как сообщил ТАСС руководитель аппарата общественной палаты региона Сергей Терехин, этот конкурс проводится впервые.

"Конкурс проводится впервые, поэтому многие звонили, спрашивали, как подать заявку еще до начала их приема. Звонили и представители некоммерческих организаций, и даже помощники депутатов, которые на общественных началах работают <…> Первый этап конкурса - это прием заявок, он начался сегодня и продлится полтора месяца - до 15 января", - сказал собеседник агентства.

На втором этапе будут отобраны лучшие идеи. Затем в полуфинале самые активные участники представят свои проекты конкурсной комиссии не только на заочных, но и на очных турах. "До 5 марта мы планируем завершить все три этапа. Победители смогут получить обучение на базе Корпоративного университета по различным образовательным программам и возможность реализовать свои идеи в регионе", - уточнил Терехин.

Руководитель аппарата общественной палаты региона добавил, что число победителей не ограничено. "Конкурсная комиссия рассмотрит все заявки. Согласно положению о конкурсе, от каждого муниципального образования по 3 человека пройдут во второй тур, но у комиссии есть возможность принять больше людей, если будут достойные кандидатуры", - пояснил он.

Терехин также отметил, что не ограничен и возраст участников. "Многие думают, что это конкурс для молодых, но это не так. Если человек уже вышел на заслуженный отдых, но сохранил активность и у него есть интересные идеи, он может стать участником конкурса", - сказал он.

По словам Терехина, задача конкурса - предоставить возможность гражданским активистам и лидерам некоммерческих организаций и общественных объединений, которые действуют на территории муниципальных образований региона, проявить себя. "В следующем году будет формироваться Общественная палата Ульяновской области и ряд муниципальных общественных палат. Губернатор обещал прислушаться к результатам конкурса. Я думаю, что главы муниципальных образований, председатели Советов депутатов также прислушаются к мнению комиссии и обратят внимание на самых активных участников конкурса", - уточнил он.