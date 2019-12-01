РФ поделилась в ООН опытом включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российские инновации в области социальной инклюзии - процессов вовлечения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь - были представлены на круглом столе в отделении ООН в Женеве и вызвали большой интерес у представителей иностранных государств и организаций гражданского общества. Этот опыт мог быть востребован во время предстоящего в 2020 году председательства России в БРИКС, отметила в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС по итогам женевского круглого стола президент общественной организации "Парус надежды" и Международного альянса стратегический проектов БРИКС (МАСПБ) Лариса Зеленцова.

На форуме в Женеве, состоявшемся 29 ноября, представители российских государственных структур, бизнес-сообщества и неправительственных организаций рассказали о том, как в России решаются вопросы инклюзии людей с инвалидностью. Было подчеркнуто, что после ратификации в 2012 году конвенции ООН о правах инвалидов РФ "присоединилась к глобальному процессу инклюзии". Эта задача стала частью повестки как для государства, так и для бизнеса, что создало условия для начала выпуска инновационной продукции и улучшения качества услуг для инвалидов, а также для "укрепления культуры инклюзии в обществе в целом" и развития экосистемы "государство - бизнес - общество - люди с инвалидностью".

Круглый стол был организован при содействии постоянного представительства России при женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях. Как заявил ТАСС глава российской дипмиссии Геннадий Гатилов, "обеспечение достойной жизни и работы для инвалидов - это одна из основных целей этого мероприятия, и Россия придает этому большое значение - и на правительственном уровне, и в бизнес-структурах".

"Сотрудничают по этой тематике все те, кто заинтересован в том, чтобы сделать жизнь инвалидов достойной, - подчеркнул дипломат. - У России имеется значительный опыт в этом плане, и мы хотим консолидировать все международное сообщество на достижение этой благородной цели". "Мы оказали содействие этому мероприятию, поскольку считаем его цель важной. Эта тема обсуждается и на ооновских площадках, в том числе в Женеве. Считаем, что сопряжение усилий неправительственных организаций с усилиями на правительственном и межправительственном уровнях будет способствовать решению этой важной задачи", - указал Гатилов.

Позитивное обсуждение

Дискуссия, модератором в которой выступила социальный предприниматель, автор проекта по созданию одежды для людей с инвалидностью Янина Урусова, "прошла на позитиве". Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС Лариса Зеленцова, в России много технологий и инноваций для инклюзии людей с ограниченными возможностями, "однако об этом мало знают в мире".

"Мы решили рассказать о том, что делается в нашей стране на этом направлении", - сказала она, подчеркнув, что вопрос о людях с инвалидностью - это проблема и общества, и семьи. По ее словам, именно в таком ракурсе эта тема рассматривалась во время круглого стола - речь шла не столько о помощи, сколько "об изменении общества". Много внимания было уделено обсуждению возможностей для трудовой деятельности. Собеседница агентства в связи с этим напомнила, что "занятость - это основная проблема" для людей с инвалидностью.

В женевском форуме, непосредственной подготовкой которого занималась вице-президент "Паруса надежды" Анна Туманова, помимо россиян участвовали представители Казахстана, Бразилии, Великобритании и других стран. "Парус надежды" и МАСПБ предложили сделать тему инклюзии людей с инвалидностью одной из ключевых для НПО во время российского председательства в БРИКС в 2020 году. Зеленцова поблагодарила за активное участие в дискуссии представителей Центра занятости населения Москвы, Сбербанка и других структур. Она отметила также большую поддержку со стороны спонсоров.