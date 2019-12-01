Память погибших в Аустерлицком сражении почтили в Чехии

ПРАГА, 1 декабря. /ТАСС/. Память павших в Аустерлицком сражении воинов почтили в воскресенье в регионе Южная Моравия на юго-востоке Чешской Республики. Церемония состоялась у города Славков (его немецкое название Аустерлиц) в месте, где 214 лет назад прогремела битва. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов Мирослав Яндора.

"Церемония почтения памяти воинов, павших в Аустерлицком сражении, прошла у памятника "Могила мира", - отметил он. - В ней приняли участие представители [чешских] властей, Франции, Австрии и России, общественность, а также энтузиасты из военно-исторических клубов Европы, которые накануне, в субботу, были задействованы в костюмированной театрализованной реконструкции битвы".

Венки были возложены к часовне на территории мемориального комплекса "Могила мира". Там покоятся останки воинов, павших в Аустерлицком сражении.

Произошедшее 2 декабря 1805 года близ моравского города Славков сражение стало решающим в войне России и Австрии против Франции. Объединенные русско-австрийские войска потерпели неудачу. Победа досталась Наполеону и почти на 10 лет обеспечила Франции доминирующее положение в Европе.

Союзные войска оказались в окружении французов, от разгрома их спасла отчаянная атака Кавалергардского полка, находившегося в резерве русского командования. Полк понес огромные потери, но прорвал французское кольцо. Российская императорская армия смогла достойно покинуть поля Аустерлица, не сложив оружия перед Наполеоном. В битве погибли и получили тяжелые ранения 6000 австрийских, 8400 французских и 20 000 русских воинов.