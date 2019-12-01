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Бывшая жена экс-короля Малайзии обратилась в полицию Москвы из-за угроз сыну

Оксана Горбатенко сообщила, что в адрес ребенка неоднократно высказывались угрозы жизни

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бывшая супруга экс-короля Малайзии султана штата Келантан Мухаммада V Оксана Горбатенко написала заявление на имя главы ГУ МВД Москвы Олега Баранова из-за угроз в адрес своего сына. Об этом сказано в тексте заявления, с которым ознакомился ТАСС.

"В октябре моему отцу позвонила женщина и рассказала о том, что моему сыну грозит опасность, она также настаивала на встрече со мной. Я туда прибыть не смогла, на встрече со звонившей женщиной побывала подруга. В ходе их беседы в адрес моего сына неоднократно высказывались угрозы жизни. По ее словам, проблемы у него возникнут, если я не отзову свой иск и не перестану выступать в СМИ", - сказано в документе. Там также отмечается, что Горбатенко просит полицейских провести проверку в связи с этим инцидентом.

Информацию об обращении экс-супруги монарха в полицию ТАСС подтвердил и правозащитник Иван Мельников, который оказывает помощь женщине. "После этого разговора Оксана написала заявление в полицию, чтобы на основании статьи 144 УПК РФ была проведена проверка данной информации, законности действий этой гражданки, а также сообщения о готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего", - сказал Мельников. "Речь идет об иске к королю, который она подала в российский суд после развода. Также говорится о выступлениях Оксаны в СМИ, связанных с ее разводом", - добавил он.

Как следует из копий соответствующих документов, заявление Горбатенко зарегистрировано в установленном законом порядке.

В ноябре 2018 года победительница конкурса "Мисс Москва - 2015" Оксана Воеводина (ныне Горбатенко) вышла замуж за Мухаммада V. Он отрекся ради женщины от престола. Вскоре у пары родился сын, однако через месяц, в июне этого года, брак был расторгнут. Сейчас Горбатенко проживает вместе с сыном в Подмосковье. Ребенок имеет российское гражданство.

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