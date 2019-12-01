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Кудрин вручил награды лауреатам премии "Гражданская инициатива"

Лауреаты получили статуэтки "Золотой росток" и денежные премии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты, основатель премии "Гражданская инициатива" Алексей Кудрин вручил награды 13 лауреатам премии, сообщает оргкомитет.

Национальная премия "Гражданская инициатива" была учреждена Комитетом гражданских инициатив в 2013 году. Премия поощряет гражданские и социально значимые начинания.

"Ваша работа - самый важный национальный проект: адресная помощь, забота, поддержка веры в справедливость. Мы хотим, чтобы страна не просто знала своих героев. Наши лауреаты делают это не для славы и не для признания. Наша премия и наша база инициатив - каталог проектов, которые можно тиражировать", - сказал Кудрин, открывая церемонию награждения победителей.

Лауреаты получили статуэтки "Золотой росток" и денежные премии в размере 200 тыс. рублей.

В этом году на соискание премии было подано более 4000 заявок из 76 регионов России. Отбор номинантов конкурса проводил экспертный совет, состоящий из 12 руководителей общественных организаций и специалистов в области социальных проблем. В шорт-лист вошли по шесть проектов из 11 номинаций: три определялись в ходе народного голосования, еще три назвал экспертный совет. Затем из шорт-листа жюри премии выбрало 13 победителей.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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