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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с аварией в Забайкалье

Патриарх Московский и всея Руси надеется, что власти края окажут поддержку всем пострадавшим и родственникам погибших

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил губернатору Забайкальского края Александру Осипову и митрополиту Читинскому и Петровск-Забайкальскому Димитрию соболезнования в связи с гибелью 19 человек при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе края. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы патриарха, опубликованном в воскресенье на сайте Московского патриархата.

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"С глубокой скорбью воспринял известие о дорожно-транспортном происшествии в Забайкальском крае, повлекшем гибель людей", - приводятся в сообщении слова главы церкви.

Патриарх выразил надежду, что власти края окажут поддержку всем пострадавшим в трагедии и родственникам погибших, отмечается в заявлении.

"Разделяя боль тяжелой утраты с семьями погибших, молюсь Милосердному Богу о упокоении душ усопших в селениях небесных, о даровании утешения всем скорбящим и скорейшем выздоровлении раненых", - подчеркнул патриарх.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Забайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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