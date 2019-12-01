Последний кинопоказ прошел в киноцентре "Соловей" в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Последний киносеанс состоялся в воскресенье вечером в одном из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы - 24-зальном киноцентре "Соловей" на Дружинниковской улице в центре Москвы. Жители и гости столицы могли бесплатно посмотреть картину Чарли Чаплина "Великий диктатор" - тот самый фильм, который был показан на открытии большого зала кинотеатра 1 марта 1989 года.

Сеанс начался в 20:20, одним из зрителей стал корреспондент ТАСС, он пообщался с посетителями и сотрудниками "Соловья" и узнал, что люди думают о его закрытии и почему решили прийти.

У кинотеатра люди стали собираться задолго до начала сеанса, несколько сотен зрителей пришли попрощаться с целой эпохой. Среди них были горожане всех возрастов: семьи с детьми, студенты, пожилые люди. Москвичка Ангелина Коновалова призналась ТАСС, что для нее "Соловей" был больше, чем просто кинотеатр.

"Мое первое свидание прошло именно здесь, это был 2014 год, и я только поступила на первый курс. Помню, как мы блуждали с молодым человеком по городу в поисках хорошего кинотеатра и нашли его. Я раньше никогда не видела таких мест. Меня поразили картины звезд разных эпох",- сказала она.

По словам девушки, на протяжении последних трех лет у них с подругой даже появилась традиция ходить сюда на утренние сеансы. "Здесь всегда можно было найти кино на любой вкус. Мы ходили с подругой несколько раз на американский мюзикл. А теперь я даже не знаю, где смогу просмотреть Вуди Аллена", - добавила Коновалова.

Последний сеанс

Специально для того, чтобы попасть на последний сеанс в "Соловье" многие москвичи пришли за час до начала мероприятия. В этот раз вход был свободный, но чтобы пройти в зал, предстояло простоять огромную очередь в холле. Никакой паники или давки не было. Из толпы то и дело слышались крики: "Спасем "Соловей!", "Ты всегда в нашем сердце!".

Особую атмосферу событию в момент ожидания заветного билета придавали и "газетчики": дети и подростки были одеты в стилистике советских времен и продавали газету "Правда" 1989 года выпуска за 50 рублей - в этом номере рассказывается об открытии киноцентра "Соловей". Одну из газет приобрела студентка столичного вуза Анастасия Ларионова.

"Хочу поставить ее в рамочку и оставить, как память о важном месте для меня. Сегодня я пришла сюда одна, но совершенно об этом не жалею. "Великий диктатор" - мой любимый фильм Чарли Чаплина, который смотрела уже, кажется, тысячу раз. Считаю, что, придя сюда, я отдаю дань прекрасному времени", - сказала Ларионова.

Прошла эпоха

Пока одни гости фотографировали стены, а другие подпевали советским песням, которые играли в холле, в стороне от всей толпы стояла старший кассир кинотеатра Татьяна Тутукина. Она не стеснялась своих слез, которые не смогла сдержать. "Я поработала здесь ровно 19 лет, не могу не плакать сегодня. Это очень грустный момент в моей жизни, который я навсегда сохраню у себя в сердце", - поделилась Тутукина.

Она добавила, что за столь долгий срок работы у нее даже появились свои клиенты. "Были постоянные клиенты, которые приходили семьями, покупали билеты именно у меня. Даже были такие гости, которые приносили цветы и конфеты нам, кассирам", - сказала Тутукина.

По словам старшего кассира, после закрытия учреждения она официально уйдет на пенсию. Однако будет ждать, когда на этом месте откроется новый кинотеатр. "Конечно, "Соловей" - это пережиток прошлого. Здесь все пропитано Советским Союзом, но не могу сказать, что это плохо. Надеюсь, что новый кинотеатр будет так же любим горожанами, как и этот", - добавила Тутукина.

Великий диктатор

Заключительный сеанс показывали в трех кинозалах - первом, третьем и седьмом. Начала фильма зрители ждали взволнованно, контролер быстро проверяла билеты, отрывая от них уголки. Каждому гостю сотрудники кинотеатра с улыбкой желали приятного просмотра и провожали взглядом в зал.

На показе был аншлаг - ни одного свободного места. Зрители запаслись всем необходимым и были готовы к двухчасовому просмотру черно-белого кино. Главный герой в исполнении Чарли Чаплина никого не оставил равнодушным. Над каждой его шуткой смеялся весь зал.

После показа кино зрители расходились медленно и неохотно. На прощание многие гости обращались к сотрудникам учреждения - благодарили их за работу. Затем двери в кинозалы закрыли, и свет там погас.