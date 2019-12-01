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В Волгоградской области уничтожили арсенал боеприпасов времен войны

Боеприпасы обнаружили поисковики-любители недалеко от хутора Большой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Саперы Южного военного округа в Волгоградской области уничтожили арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили боеприпасы, найденные в Серафимовическом районе Волгоградской области. Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 82-мм минометные мины (46 шт.), 122-мм артиллерийские снаряды (5 шт.) и ручные гранаты Ф-1 (10 шт.) времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, боеприпасы обнаружили поисковики-любители в лесополосе в 1,5 км от хутора Большой. Военные транспортировали заряды на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

С начала 2019 года военнослужащие округа уничтожили более 2,7 тысяч боеприпасов различного калибра.

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