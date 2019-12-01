Эмир Катара выразил соболезнования в связи с аварией в Забайкалье

ТАСС, 2 декабря. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил в воскресенье президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью 19 человек при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края, пожелав всем пострадавшим в аварии скорейшего выздоровления. Об этом сообщило Катарское информационное агентство (QNA).

Аналогичную телеграмму, отмечает агентство, Путину направил заместитель эмира Абдалла бен Хамад Аль Тани. В свою очередь премьер-министр Катара шейх Абдалла бен Насер бен Халифа Аль Тани отправил телеграмму с соболезнованиями своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, в которой также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших в ДТП.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В автобусе, по данным МЧС, находились 44 человека, в свою очередь местные власти сообщили, что в салоне был 41 человек. Погибли 19 человек, сообщалось о 22 пострадавших. Несколько человек самостоятельно покинули место аварии, медицинская помощь им не потребовалась. Причины аварии устанавливаются.