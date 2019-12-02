{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Сретенском районе Забайкалья

На данный момент удалось опознать тела 17 из 19 погибших

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Траур по погибшим при падении рейсового автобуса с моста на замерзшую реку в Забайкалье объявлен в понедельник в Сретенском районе края. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

На эту тему
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"2 декабря на территории Сретенского района объявлен день траура", - говорится в сообщении.

Ранее глава района Алексей Закурдаев сообщил, что муниципалитет выплатит по 60 тыс. рублей родственникам 19 погибших в аварии для их погребения. Глава района отметил, что на данный момент опознаны тела 17 из 19 погибших. В числе опознанных - водитель из Читы и 16 пассажиров. Все погибшие пассажиры - жители Сретенского района.

Причины аварии устанавливаются. Расследованием занимается СК РФ.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Реклама на ТАСС
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Четверо пострадавших при падении автобуса с моста в Забайкалье находятся в реанимации
Из числа госпитализированных никто не умер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС