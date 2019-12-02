Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Сретенском районе Забайкалья

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Траур по погибшим при падении рейсового автобуса с моста на замерзшую реку в Забайкалье объявлен в понедельник в Сретенском районе края. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"2 декабря на территории Сретенского района объявлен день траура", - говорится в сообщении.

Ранее глава района Алексей Закурдаев сообщил, что муниципалитет выплатит по 60 тыс. рублей родственникам 19 погибших в аварии для их погребения. Глава района отметил, что на данный момент опознаны тела 17 из 19 погибших. В числе опознанных - водитель из Читы и 16 пассажиров. Все погибшие пассажиры - жители Сретенского района.

Причины аварии устанавливаются. Расследованием занимается СК РФ.