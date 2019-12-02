Ученики школы в Приморье, где разлили ртуть, приступят к занятиям не раньше среды

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Ученики школы поселка Хороль Приморского края, где разлили ртуть, смогут вернуться к очным занятиям не раньше 4 декабря из-за перепроверки помещений. Об этом сообщила ТАСС в понедельник начальник райотдела народного образования Алла Абросимова.

Один из учеников 27 ноября принес на урок банку с ртутью и раздавал ее одноклассникам. Часть вещества пролилась. Школу закрыли на демеркуризацию, 270 учеников перевели на дистанционное обучение.

"Демеркуризация в школе завершена, замеры в воскресенье показали, что содержание паров ртути в воздухе ниже минимального [допустимого] уровня. Однако, согласно предписанию Роспотребнадзора, анализы должны повториться еще в понедельник и вторник. В связи с этим вернуться в классы ребята смогут не раньше среды", - сказала Абросимова.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства об образовании и организацию профилактической работы с учащимися в школе.