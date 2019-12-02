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В России подвели итоги "Черной пятницы"

Самыми активными в период распродаж оказались покупатели в возрасте от 25 до 34 лет
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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Покупатели в возрасте 25-34 лет наиболее активно приобретали товары в период распродаж, называемого "Черная пятница", которая проходила в России с 29 ноября по 1 декабря. Такие данные ТАСС сообщили в пресс-службе интернет-площадки "Настоящая черная пятница".

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По информации пресс-службы, россияне этой возрастной категории совершили почти четверть от общего объема покупок (24,4%), доля людей немного постарше - от 35 до 44 лет - составляет почти 22%, еще более старшее поколение, граждане от 45 до 54 лет, скупили чуть более 19% от общего объема. Реже всего поступали заказы от россиян 18-24 лет (13,1%) и тех, кому больше 55 лет (12,2%). По данным площадки, покупателей-женщин среди посетителей сайта оказалось меньше, чем мужчин - 40,9%. При этом больше трети заказов (35%) пришлось на Москву и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Краснодарский край, Нижегородская, Свердловская и Самарская область, Республика Татарстан также вошли в число регионов, покупатели из которых были наиболее активны в дни "Черной пятницы". Общее число учтенных покупателей пресс-служба "Настоящей черной пятницы" приводить не стала.

На площадке "Настоящая черная пятница" у покупателей пользовались популярностью бытовая техника и электроника, обувь, сумки и аксессуары, путешествия, досуг и развлечения, автотовары, женская одежда, строительство и ремонт, продукты и кулинария.

Драйвером роста для интернет-ретейлера Ozon в этом году также стали регионы, для жителей которых интернет-площадки открывают доступ к более широкому ассортименту товаров. "По сравнению с "черной пятницей" 2018 года, в этом году в Новосибирске было оформлено в 4,5 раза больше заказов, в Краснодаре - в 3 раза и в Екатеринбурге - в 2,7 раза больше заказов", - сообщил ТАСС руководитель направления промо в Ozon Павел Кобелев.

Популярные товары

"Черная пятница" 2019 года стала самой успешной в истории Ozon и рекордной по всем показателям: интернет-площадка зафиксировала в 2,5 раза больше заказов, чем в "Черную пятницу" 2018 года. Оборот от продаж в 2,3 раза превысил показатели прошлого года", - сообщил он. Средний чек на Ozon "составил 2675 рублей, упав на 6% относительно прошлого года". По словам представителя интернет-площадки, вместе с тем увеличилось количество повторных заказов: 30% клиентов сделали не менее трех заказов.

Самыми популярными категориями по объему выручки (около 80% всех заказов) на Ozon стали детские товары, электроника, одежда, книги, товары для дома и продукты питания.

В пресс-службе ретейлера X5 также сообщили, что в первые два дня акции число заказов онлайн-магазина Perekrestok.ru выросло на 40-50% по сравнению с обычным днем в ноябре. "29 ноября клиенты онлайн-магазина Perekrestok.ru сделали более 7000 заказов, а 30 ноября этот показатель превысил отметку в 7500", - сообщили в пресс-службе ретейлера.

В "М.Видео" и "Эльдорадо" в "Черную пятницу" трафик в онлайн-магазинах вырос по сравнению с обычным днем на 80%, количество заказов - вдвое. "Средний чек составил около 11 тыс. рублей. Самой дорогой покупкой в обеих сетях стали телевизоры. Покупатели чаще всего заказывали игровые консоли, смартфоны, телевизоры, мелкую бытовую технику (СВП-печи, миксеры и блендеры), - сообщили в пресс-службе объединенной компании. - Максимальное число заказов в одном чеке составило 34 позиции".

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