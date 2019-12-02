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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в ДТП в Забайкалье

Врачи готовят ребенка к переводу в отделение травматологии

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Состояние 12-летней девочки - единственного ребенка из 19 пострадавших в ДТП в Забайкальском крае - улучшилось. Она в удовлетворительном состоянии. Врачи готовят пациентку к переводу в отделение травматологии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник и. о. главного врача Сретенской центральной районной больницы Анатолий Убинин.

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"Девочка поступила в тяжелом состоянии, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Ее и еще троих взрослых готовим сегодня к переводу в отделение травматологии", - сказал Убинин

Он добавил, что транспортировка пациентов в Читу не требуется.

В больнице Нерчинска находятся двое взрослых. Их состояние оценивается как тяжелое.

"Оба пациента в реанимации", - сообщила ТАСС и. о. главного врача Анна Вечканова.

В Шилкинской центральной районной больнице на утро 2 декабря остаются семь пострадавших. По словам главврача Сергея Бянкина, двое из них прооперированы, один из которых подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. "Прооперированы двое тяжелых, состояние остальных - средней степени тяжести, - сказал собеседник. - Сегодня планируем шестерых из семи пациентов отправить на вертолете в Читу, в краевую клиническую больницу".

Остальные шестеро пострадавших в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести в воскресенье были доставлены из Нерчинска в Читу, четверо из них в реанимации.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились 44 человека. В результате аварии, по последним данным МЧС, погибли 19 человек, 22 пострадали. Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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